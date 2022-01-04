Эксперт считает, что властям Казахстана необходимо искать компромисс с протестующими

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Ситуация в Мангистауской области Казахстана, где 2 января начались протесты с требованием снизить цены на сжиженный газ, требует от властей республики не только четкой реакции на административном поле, но и выстраивания диалога с активистами. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС во вторник старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

"Определенные лозунги появляются, [появляются] уже политические требования. И здесь серьезный фактор, учитывая предыдущий опыт серьезной протестной активности. Это фактор, который нужно властям сразу купировать. Не зря создана сразу же комиссия, будет проведено совещание (президента Касым-Жомарта Токаева с правительством - прим. ТАСС), но нужно работать с толпой, нужно работать с этими активистами, пытаться выйти на диалог, как-то договориться, потому что сейчас эта протестная активность выходит за рамки сугубо снижения цены на газ - ее уже снизили, но активность продолжается", - сказал эксперт.

Он пояснил, что в Мангистауской области всегда были сильны требования социальной справедливости. "Это регион-донор, где добывается заметная часть нефти в Казахстане, а уровень зарплат и уровень развития инфраструктуры средний. Поэтому все время существует запрос на большие зарплаты, на большее социальное обеспечение. <...> Регион очень активно мобилизуется. Возможно, тут есть просчеты властей в назначении цены на газ, потому что это не рыночный сектор, а сектор, который регулируется государством. Поэтому какие-то недоработки властей могут иметь место", - добавил эксперт.

По его словам, Мангистауская область - заметный, но не единственный регион-донор в Казахстане, в котором есть несколько центров добычи нефти. "Объективно нефтяные активы в этом регионе - с падающей добычей, поэтому перспективы увеличения работы нефтяных компаний незначительные, и это в целом создает социально-экономическую не совсем позитивную повестку", - отметил аналитик, добавив, что государство объективно не может целевым образом поддерживать всех граждан этого региона.

Протесты в Мангистауской области

2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($0,27), демонстранты требовали снизить ее до 60 тенге ($0,13). Президент поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в регионе с учетом экономической целесообразности и в правовом поле. Правительственная комиссия прибыла в Актау и приступила к работе. Во вторник после встречи с протестующими комиссия объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге ($0,11) за литр.

Президент также назначил на 5 января совещание с правительством, сотрудниками своей администрации и "представителями других заинтересованных органов", посвященное социально-экономической ситуации в республике. Позже он со своей странице в Twitter обратился к протестующим с просьбой не следовать деструктивным призывам тех, кто заинтересован в подрыве стабильности и единства общества. Токаев подчеркнул, что требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе в ходе совещания в среду.