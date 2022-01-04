Против молдавского олигарха Плахотнюка возбудили новое дело

КИШИНЕВ, 4 января. /ТАСС/. Еще одно уголовное дело, касающееся хищений из банков, возбуждено в Молдавии против бывшего лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры по борьбе с коррупцией.

"Адвокаты были проинформированы о новом обвинении против Владимира Плахотнюка, которое дополняет дело о банковском мошенничестве", - говорится в сообщении.

Новый эпизод относится к периоду 2014-2015 годов. По данным следователей, в это время из молдавского Сберегательного банка были противозаконно выведены $21 млн с помощью компаний, которыми Плахотнюк управлял через посредников. На эти средства был куплен самолет, который использовался в интересах преступной организации, утверждают правоохранители.

Прокуроры называют Плахотнюка главным обвиняемым в деле о хищении €1 млрд из банков страны. Ему предъявлены обвинения в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. В России он также заочно осужден, в том числе по обвинениям в наркоторговле и легализации средств, полученных преступным путем.

Олигарх, который сколотил в Молдавии прозападное правительство, бежал из страны после смены власти в июне 2019 года. Он отправился в Майами через территорию Украины после встречи с послом США в Кишиневе Дереком Хоганом. Власти Молдавии направили Вашингтону запрос на его экстрадицию с целью привлечения олигарха к ответственности, однако получили отказ. Позднее посол сообщил журналистам, что олигарх добровольно покинул США 28 августа прошлого года после того, как ему и членам его семьи запретили въезд на американскую территорию.

По сообщениям СМИ Молдавии, перебравшийся из США в Турцию Плахотнюк стал гражданином этой страны по программе "Гражданство в обмен на инвестиции". Турецкое законодательство запрещает выдачу собственных граждан иностранным государствам.