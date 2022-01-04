Молдавская прокуратура нашла два пропавших контейнера в фирме брата экс-президента Додона

КИШИНЕВ, 4 января. /ТАСС/. Молдавские правоохранители в ходе проведенных накануне обысков обнаружили два контейнера компании "Железные дороги Молдавии" на территории организации Agrofactory, акционером которой является Александр Додон, брат экс-президента Игоря Додона. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Генпрокуратуры Мариана Керпек.

"В результате обысков были обнаружены контейнеры, их не смогли изъять, они переданы на хранение администратору компании, на территории которой проводились обыски. В результате операции никто не был задержан", - сказала Керпек.

Накануне генпрокуратура сообщила об обысках на территории компании Agrofactory в селе Садова, где искали металлические контейнеры, которые якобы незаконно были перевезены с территории предприятия "Железные дороги Молдовы". Убытки предприятию оценили в 50 тыс. лей (около $2,8 тыс.). В селе Садова, расположенном в 70 км от Кишинева, проживает мать братьев Додон, которые владеют здесь участками земли и агрокомпанией.

На прошлой неделе прокуроры допросили Игоря Додона, его признали подозреваемым в причастности к хищению $12 млн при импорте электроэнергии в 2008 году. Следователи полагают, что 14 лет назад закупочная цена на электроэнергию необоснованно увеличивалась, а разница оседала на счетах подставных компаний. По версии следствия, в эту схему были вовлечены ответственные лица из госкомпании "Энергоком", представители правительства, а также другие лица, в том числе из-за рубежа.

Сам Додон, который в те годы занимал пост вице-премьера, заявил, что обвинения в его адрес беспочвенны. Он связал расследование с попыткой власти оказать давление на оппозицию, чтобы отвлечь общество от недовольства повышением цен и тарифов, а также падающим рейтингом президента Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности. Он обратил внимание, что дело по импорту электроэнергии было возбуждено спустя 13 лет.