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Боррель обсудил со Столтенбергом подготовку к заседанию Совета Россия - НАТО

Заседание пройдет 12 января

БРЮССЕЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом подготовку к заседанию Совета Россия - НАТО 12 января. Об этом говорится в распространенном во вторник внешнеполитической службой ЕС заявлении.

"Они обсудили подготовку заседания Совета Россия - НАТО 12 января. Верховный представитель подчеркнул, что любая дискуссия о безопасности в Европе должна вестись на основании укрепления обязательств по линии ОБСЕ и ООН", - говорится в документе.

Теги
Столтенберг, ЙенсБоррель, Жозеп
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