Париж призвал к деэскалации в зоне Идлиба

ПАРИЖ, 4 января. /ТАСС/. МИД Франции выступил с осуждением обстрелов в зоне Идлиба и призвал к немедленной деэскалации обстановки. Об этом сообщил во вторник журналистам официальный представитель внешнеполитического ведомства страны, комментируя ситуацию в Сирии.

"Франция осуждает возобновление ударов в зоне Идлиба, особенно направленных на гуманитарную инфраструктуру", - заявил он. Французский дипломат утверждал, что продолжающиеся удары со стороны сирийского режима "направлены на гражданскую инфраструктуру и осуществляются вопреки международному гуманитарному праву".

По словам представителя МИД, Париж "призывает к немедленной деэскалации в Идлибе, обеспечению защиты гражданского населения и персонала гуманитарных организаций в соответствии с международными правовыми нормами".

Накануне заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что один сирийский военнослужащий получил ранение в результате снайперского обстрела в районе населенного пункта Кульджок в провинции Идлиб. По словам российского военного, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра".

Как заявил в декабре спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, странам - гарантам астанинского процесса удалось за последние полгода значительно снизить уровень напряженности в Сирии и предотвратить провокации в зоне деэскалации в Идлибе. Он отметил, что удалось достичь успехов "в предотвращении каких-либо провокационных действий на линии соприкосновения в идлибской зоне деэскалации, количество провокаций уменьшилось более чем в 10 раз".

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы. Гарантами Астанинского процесса по мирному урегулированию конфликта в Сирии являются Россия, Турция и Иран.