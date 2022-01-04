В Великобритании вступил в силу закон о защите ключевых отраслей от иностранного влияния

ЛОНДОН, 4 января. /ТАСС/. Закон о национальной безопасности и инвестициях, который призван защитить ряд ключевых для Великобритании отраслей от иностранного влияния, вступил в силу во вторник. Как говорится в сообщении, распространенном министерством по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства, в законодательство о национальной безопасности были внесены наиболее масштабные изменения за последние 20 лет.

"Во всем мире у Соединенного Королевства сложилась репутация привлекательной для инвестиций страны, но мы всегда ясно заявляли, что будем действовать без колебаний, когда дело касается национальной безопасности, - заявил глава ведомства Квази Квартенг. - Быстрая и простая процедура проверки инвестиционных предложений, которая начнет применяться с сегодняшнего дня, дает частным инвесторам и фирмам необходимую для ведения бизнеса уверенность и позволит всем жителям Соединенного Королевства жить в спокойствии, зная, что их безопасность остается для нас главным приоритетом".

Одна из основных целей нового закона - не допустить перехода под иностранный контроль важных для Великобритании предприятий и производств. В законе не прописаны четкие критерии того, в каких случаях крупные иностранные инвестиции в ключевую отрасль могут рассматриваться как угроза национальной безопасности. Как отмечают авторы закона, это обеспечивает властям "достаточную гибкость для защиты страны", позволяя рассматривать каждую из потенциально опасных сделок в индивидуальном порядке. При этом подчеркивается, что "абсолютное большинство сделок не будут требовать вмешательства и их можно будет быстро закрыть".

Ключевые отрасли

Среди 17 ключевых секторов экономики, на которые распространяются новые правила, энергетика и гражданские атомные проекты, оборонная сфера и производство продукции двойного назначения, транспорт, производство электронных комплектующих, космические и спутниковые технологии, искусственный интеллект и квантовые технологии, передовая робототехника и синтетическая биология. Во многих случаях компаниям, работающим в этих отраслях, нужно будет через специальный онлайн-портал уведомлять власти о сторонних финансовых вливаниях и фактах приобретения их акций. Правительство, в свою очередь, получит право проводить проверку любых вызывающих опасения сделок и блокировать их в случае необходимости. Несоблюдение закона может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность, а заключенные без уведомления сделки будут признаваться недействительными в случаях, когда его подача была необходима.

Разработка нового закона велась с 2018 года. Британские политики указывали на потребность в новых правилах после череды крупных скандалов, включая приобретение британских производителей печатных плат Newport Wafer Fab и Exception PCB китайскими инвесторами. Опасения уже давно звучат и в связи с участием Китайской всеобщей атомной группы (CGN) в проектах строительства АЭС на территории Великобритания.