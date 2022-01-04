Джонсон предупредил, что времени для восстановления иранской ядерной сделки все меньше

ЛОНДОН, 4 января. /ТАСС/. Возможности для поиска дипломатических решений для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе сохраняются, но времени остается все меньше. Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во вторник в телефонном разговоре со своим израильским коллегой Нафтали Беннетом.

"Лидеры обсудили продолжающиеся в Вене переговоры по ядерной программе Ирана", - отмечается в распространенном заявлении канцелярии главы британского правительства. "Премьер-министр [Соединенного Королевства] сказал, что Великобритания хочет, чтобы переговоры в Вене привели к полноценному восстановлению СВПД, но что нам необходимо, чтобы Иран взаимодействовал, исходя из лучших намерений. Дверь для дипломатии открыта, но времени остается все меньше, чтобы достичь соглашения", - подчеркивает канцелярия Джонсона.

В Вене 27 декабря начался восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. По итогам заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) стороны договорились ускорить процесс работы над проектом соглашения в рамках рабочих групп. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, переговорщики настроены постараться завершить работу к началу февраля.