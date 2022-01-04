Первый замгоссекретаря США обсудила с главой МИД Греции возможные санкции против России

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман провела во вторник телефонный разговор с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом, в ходе которого обсудила в том числе подготовку возможных экономических санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

По его словам, Шерман и Дендиас "подчеркнули важность продвижения солидарности и стабильности в Европе, в том числе поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины". "Первый заместитель госсекретаря и министр иностранных дел также подчеркнули важность продолжения координации среди союзников по НАТО и партнеров, в том числе за счет подготовки беспрецедентных экономических мер, направленных на то, чтобы сдержать Россию от дальнейших военных шагов и агрессии", - утверждается в заявлении.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.