Председатель СБ ООН заявила, что организация готова к развитию событий вокруг Украины

ООН, 4 января. /ТАСС/. Совет Безопасности готов к любому развитию ситуации вокруг Украины, хотя говорить о конкретных шагах в случае обострения пока рано. Об этом заявила на пресс-конференции во вторник постоянный представитель Норвегии при ООН Мона Юуль, чья страна будет выполнять обязанности председателя в Совете Безопасности ООН в январе.

"Пока еще рано говорить, что мы будем делать, если ситуация будет развиваться так, как вы говорите, - сказала она, отвечая на вопрос о том, что предпримет СБ ООН в случае обострения ситуации вокруг Украины. - Но могу заверить, что мы готовы к любой ситуации, которая может возникнуть, и внимательно следим за происходящим".

"В 2014 году совет провел огромное количество встреч, принял множество заявлений и действовал очень активно, так что и на этот раз мы будем готовы, если это произойдет. Но, конечно, мы надеемся и молимся, чтобы этого не произошло. И мы, как, я уверена, вы все тоже, приветствуем предстоящие переговоры между Россией и США по этой теме", - добавила дипломат.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучали утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.