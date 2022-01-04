СМИ: полицейские Украины грозят акциями протеста из-за невыплаты надбавок к зарплате

КИЕВ, 4 января. /ТАСС/. Украинские полицейские грозят руководству МВД акциями протеста в связи с невыплатой надбавок к зарплате, а в некоторых регионах уже начались "тихие забастовки" среди патрульных - они выезжают только на экстренные вызовы. Об этом сообщает во вторник украинское издание "Страна".

Оно отмечает, что правительство обещало выплачивать полицейским надбавки за работу в условиях угрозы заражения коронавирусом еще в самом начале эпидемии. В 2020 году кабмин выделил на эти цели 2,7 млрд гривен (около $100 млн), а в 2021 году - 800 млн гривен (более $29 млн). Однако большинство полицейских обещанные надбавки получили лишь в начале 2021 года. Особенно это касается рядового и среднего командного состава. Как указывает "Страна", речь идет о почти 50-процентной надбавке, при этом зарплата украинских полицейских составляет от 10 до 14 тыс. гривен (от $370 до $512), что ниже средней зарплаты по стране.

Кроме ковидных надбавок, полицейские не получили и ожидаемой перед Новым годом так называемой тринадцатой зарплаты - ежегодной доплаты на оздоровление и за особые условия труда. По информации издания, в рядах сотрудников полиции растет возмущение в связи со сложившейся ситуацией, из-за чего, например, в городе Токмак Запорожской области 95% личного состава местной полиции написали заявление об увольнении. Массовые увольнения и подготовка правоохранителей к "тихой забастовке" происходят по всей стране. Некоторые полицейские уже начали саботировать службу. Как поясняет "Страна", "тихая забастовка" заключается в игнорировании бытовых правонарушений и нарушений ПДД, которые не окончились гибелью людей.

Вопрос о повышении зарплат полицейским был основным в начале реформы МВД в 2015 году: ее обещали поднять до $1 тыс. в месяц. Однако обещания выполнены не были. Сейчас в реестре электронных петиций президенту Украины есть требование повысить зарплаты полицейским. Ее уже подписали 20 526 человек из 25 тыс. необходимых для рассмотрения главой государства. Во вторник на фоне происходящего заявил об отставке директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.