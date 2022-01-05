Госбюро расследований Украины заявило, что не отзывало из суда дело Порошенко

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило во вторник, что обнародованная в некоторых СМИ информация о якобы имевшем место отзыве из Печерского районного суда Киева следователями ГБР ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении экс-президента Петра Порошенко не соответствует действительности.

"Во избежание манипуляций и последующих информационных спекуляций вокруг данного уголовного производства сообщаем, что опубликованная в СМИ информация (об отзыве ходатайства - прим. ТАСС) не соответствует действительности, указанные процессуальные решения не принимались", - сообщается на сайте ГБР.

Госбюро расследований напомнило, что в настоящее время депутат Верховной рады Петр Порошенко "подозревается в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций "Л/ДНР" в рамках начатого уголовного производства". "Следователи ГБР во взаимодействии со следователями СБУ и под процессуальным руководством офиса генерального прокурора расследуют уголовное производство по преступной схеме снабжения угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины", - отмечается в сообщении.

Дело Порошенко

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что судья Печерского районного суда Киева принял решение вернуть прокурору на доработку ходатайство о применении меры пресечения Порошенко. Экс-президенту предъявили обвинение в государственной измене и содействии террористическим организациям, следствие подозревает его в причастности к поставкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в конце 2014 года - начале 2015 года.

Дело против него возбуждено по ст. 258-5 ("Финансирование терроризма"), ст. 111 ("Государственная измена") и ст. 258-3 ("Создание террористической организации") Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. По делу также проходят глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра.

Сейчас экс-президент находится за границей. 21 декабря Порошенко обнародовал видеообращение, в котором заверил, что вернется на родину в первой половине января.