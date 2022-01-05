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Кризис на Украине

Глава офиса Зеленского созвонился с советниками Франции и Германии перед их визитом в РФ

Встреча спецпредставителей стран нормандского формата пройдет 6 января

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил по телефону с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном координацию действий перед их визитом в РФ.

"Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации. Благодарны за непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Ермак в Twitter.

6 января в Москве состоится встреча спецпредставителей стран нормандского формата по Украине. В ней примут участие заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер и дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн.

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