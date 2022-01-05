США осудили захват хуситами грузового судна, шедшего под флагом ОАЭ

"США осуждают захват 2 января шедшего под флагом ОАЭ торгового судна <...>. Эти действия нарушают свободу судоходства в Красном море и угрожают международной торговле и безопасности в регионе", - говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

"Эти действия хуситов происходят в то время, когда всем сторонам стоит пойти на деэскалацию и вернуться к инклюзивным политическим переговорам. Мы призываем хуситов немедленно освободить судно и его экипаж целыми и невредимыми, а также прекратить всякое насилие, которое тормозит политический процесс по прекращению войны в Йемене", - добавил он.

В аравийской коалиции ранее проинформировали о том, что грузовое судно под флагом ОАЭ, перевозившее медикаменты и оборудование для саудовской больницы на острове Сокотра в Йемене, было захвачено хуситами неподалеку от Ходейды. Мятежники, в свою очередь, заявили, что судно перевозило бронетехнику и оружие.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют атаки посредством баллистических ракет и заминированных беспилотников, главной целью которых остаются Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная.