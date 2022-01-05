В США колумбийцу предъявили обвинения по делу об убийстве президента Гаити

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Власти США предъявили колумбийцу Марио Антонио Паласиосу обвинения в сговоре с целью убийства президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 года. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Министерства юстиции США, выполняющего в стране функции генеральной прокуратуры.

По версии обвинения, Паласиос и ряд других лиц, в том числе около 20 граждан Колумбии и несколько жителей Гаити, имеющих также американское гражданство, участвовали в "сговоре с целью похищения или убийства президента Гаити". Как утверждается в исковой жалобе, поданной в суд Южного округа штата Флорида, изначально предполагаемые убийцы планировали лишь похитить Моиза, однако впоследствии план был переработан таким образом, чтобы убить лидера Гаити.

Паласиосу предъявлено обвинение в сговоре с целью похищения или убийства за пределами США и предоставлении материальной поддержки для осуществления убийства. В случае признания виновным обвиняемому грозит пожизненное заключение.

В понедельник газета El Tiempo сообщила, что Паласиос, являющийся одним из главных подозреваемых в убийстве Жовенеля Моиза, после депортации с Ямайки был задержан властями Панамы на основании ордера, выданного Интерполом по запросу Гаити. Аналогичный запрос сделали позднее власти США. Как указывает американский Минюст, Паласиос согласился на депортацию в Соединенные Штаты, сейчас он находится под стражей в штате Флорида.

7 июля 2021 года Моиз был смертельно ранен во время нападения на резиденцию главы государства, огнестрельные ранения также получила его супруга. Позже власти Гаити объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестована. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек.