США призвали властей Венесуэлы возобновить переговоры с оппозицией

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Власти США призывают Каракас возобновить переговоры с венесуэльской оппозицией, Вашингтон намерен принимать дальнейшие меры с целью воздействия на власти республики. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, опубликованном во вторник.

"Мы призываем [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро возобновить переговоры в Мексике и вести их добросовестно в интересах венесуэльцев, - подчеркнул представитель американского внешнеполитического ведомства. - Мы продолжим работать с широким кругом венесуэльских и международных партнеров, использовать все надлежащие инструменты в сфере дипломатии и экономики, чтобы добиваться освобождения всех, кто был необоснованно задержан по политическим мотивам, независимости политических партий, уважения свободы слова и других прав человека, а также прекращения их нарушений".

"Мы будем работать с другими представителями международного сообщества над созданием условий, которые бы способствовали проведению свободных и справедливых выборов в Венесуэле, а также соответствовали бы целям переговоров в Мексике", - подчеркнул Прайс.

Правительство и оппозиция Венесуэлы начали в августе 2021 года в Мексике переговоры при посредничестве Норвегии. В ходе первого раунда стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к диалогу. Позднее Мадуро заявил об отказе от дальнейших переговоров с оппозицией до тех пор, пока США не ответят за похищение гражданина Боливарианской Республики Алекса Сааба. Он был задержан в Кабо-Верде и экстрадирован в США. Американская сторона утверждает, что Сааб занимался отмыванием денег из бюджета Венесуэлы через структуры в США. Каракас выразил протест, указав, что Сааб имел дипломатический паспорт и обладал статусом специального посланника.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции страны Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.