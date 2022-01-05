Германский политик усмотрел "трещины во внешней политике" ФРГ из-за "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Правительство Германии, состоящее из социал-демократов, "зеленых" и либералов, не имеет единой позиции по таким темам, как "Северный поток - 2" и санкции против России. Такую точку зрения выразил представитель по вопросам внешней политики входящего в оппозицию Христианско-демократического союза Юрген Хардт.

"После нескольких недель во внешней политике и политике безопасности коалиции появляются трещины, - сказал он в опубликованном в среду интервью редакционной группе Funke. - Вопрос о том, кто определяет внешнюю политику, ведомство канцлера или МИД, - симптом глубоких различий во мнениях. Не прояснен, к примеру, вопрос "Северного потока - 2" - СДПГ придерживается точки зрения, что речь идет об исключительно экономическом проекте, а глава МИД [ФРГ Анналена Бербок] указывает на геостратегическую роль. По вопросу санкций против России также усматриваются разные позиции".

Таблоид Bild ранее со ссылкой на неназванные источники писал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц считает важным фактором выстраивание отношений с Россией, собирается взять этот вопрос под собственный контроль. Шольц якобы стремится к "новому началу" в отношениях с Москвой, говорится в статье.

Bild также пишет, что такое положение дел оставляет за бортом "зеленых", которые в целом более критично настроены в отношении России, особенно по вопросам внешней политики и "Северного потока - 2". Наблюдатели в ФРГ уже неоднократно говорили, что у главы МИД Анналены Бербок другой взгляд на выстраивание отношений с Москвой, нежели у социал-демократа Шольца. Однако по сравнению с временами, когда ее партия была в оппозиции, сейчас у нее существенно связаны руки обязательствами по правящей коалиции.