Трамп отменил пресс-конференцию по случаю годовщины штурма Капитолия

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп отменил пресс-конференцию, которая должна была пройти в годовщину штурма Капитолия его сторонниками. Соответствующее заявление республиканца распространила во вторник его пресс-служба.

Трамп обвинил специальный комитет Палаты представителей Конгресса США, расследующий события 6 января 2021 года, а также СМИ в "предвзятости и непорядочности". "Я отменяю пресс-конференцию, которая должна была пройти 6 января в Мар-а-Лаго, штат Флорида (резиденция Трампа)", - указал экс-президент. Он пояснил, что намерен затронуть связанные с годовщиной штурма Капитолия вопросы на митинге перед своими сторонниками в штате Аризона 15 января.

Республиканец в очередной раз обрушился с критикой на своих политических оппонентов из Демократической партии, имеющей сейчас большинство в обеих палатах Конгресса США. При этом он подчеркнул, что выступление его сторонников в столице 6 января прошлого года было вызвано якобы сфальсифицированными итогами президентских выборов 3 ноября 2020 года, победу на которых одержал демократ, нынешний американский лидер Джо Байден.

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.