СМИ: ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии

ТОКИО, 5 января. /ТАСС/. Запущенная КНДР в среду, предположительно, баллистическая ракета, по предварительным данным, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники.

По данным береговой охраны Японии, КНДР провела запуск, предположительно, баллистической ракеты. Отмечается, что она, по предварительным данным, упала в Японское море. Ведомство предупреждает рыболовные суда о необходимости соблюдать осторожность и не приближаться к обломкам.

На данный момент Япония продолжает анализировать информацию об осуществленном в среду КНДР запуске и пока не может предоставить точные данные о месте падения, высоте полета ракеты и других деталях.

Последний раз КНДР проводила ракетные испытания в октябре прошлого года. Тогда она осуществила пуск новой баллистической ракеты подводных лодок.