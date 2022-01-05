Главы МИД и Минобороны Японии и США проведут переговоры в формате "2+2" 7 января

ТОКИО, 5 января. /ТАСС/. Япония и США проведут переговоры глав МИД и Минобороны в формате "два плюс два" 7 января. Как сообщило в среду японское внешнеполитическое ведомство, консультации пройдут по видеосвязи.

"Четыре министра обсудят вопросы безопасности, стоящие перед двумя странами. Они также обсудят будущее сотрудничество по реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, усиление потенциала сдерживания в рамках японо-американского альянса", - говорится в сообщении МИД.

Встреча должна была пройти в очном формате в Вашингтоне, однако из-за ситуации с коронавирусом от такого варианта пришлось отказаться.

Последний раз переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран проходили в марте прошлого года в Токио.