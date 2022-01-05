В США заявили, что шаги Ирана грозят выхолостить ядерную сделку

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Администрация США считает, что шаги Ирана грозят выхолостить заключенную с ним ранее ядерную сделку, и потому выступает за скорейшее возвращение к полному соблюдению ее положений. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Ясно, что если мы вскоре не достигнем понимания о взаимном возвращении к соблюдению, то ускоряющиеся шаги Ирана в ядерной сфере выхолостят СВПД", - считает официальный представитель президента США. "Поэтому нашим приоритетом, - подчеркнула Псаки, - остается обеспечение быстрого взаимного возвращения [к выполнению всех требований сделки]".

СВПД - это Совместный всеобъемлющий план действий. Данная договоренность была подписана с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) ведет с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде с апреля.

Псаки отказалась комментировать по существу высказывания президента Ирана Эбрахима Раиси, который потребовал в понедельник предать суду руководство предыдущей американской администрации во главе с Трампом за убийство в январе 2020 года генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара. Сулеймани был командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана. "Я бы сказала, что у меня нет какого-то прямого комментария <...>. Я бы отметила, что у него [Раиси - прим. ТАСС] своя политика и своя аудитория, к которой он обращается, как и лидеры в других странах", - заявила представитель Белого дома. "Я рассчитываю, - добавила Псаки, - что на этих переговорах [с Ираном в столице Австрии] внимание будет концентрироваться на рассматриваемых темах, а не на комментариях каких-то мировых лидеров".

Пресс-секретарь напомнила, что спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли находится во главе американской делегации на восьмом раунде переговоров в Вене. "На этих переговорах на прошлой неделе был скромный прогресс. И мы надеемся развить это на текущей неделе", - отметила Псаки.