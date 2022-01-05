Псаки заявила о рисках для бизнеса, не учитывающего версии о нарушениях в Синьцзяне

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Вашингтон считает, что бизнесу в США и других странах следует учитывать в работе утверждения американской стороны об использовании принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, в противном случае компании могут сталкиваться с рисками. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ее попросили прокомментировать то, что американская компания Tesla, выпускающая электромобили, ранее открыла выставочный зал в СУАР. "Я не могу говорить о конкретном случае с одной компанией, но мы в целом считаем, что частному сектору следует выступать против нарушений прав человека и геноцида в Синьцзяне со стороны КНР, - сказала Псаки. - Международное сообщество, включая государственный и частный сектора, не могут смотреть сквозь пальцы на то, что происходит в Синьцзяне".

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что "компании, которые не занимаются проблемой принудительного труда и других нарушений прав человека в рамках своих цепочек поставок <...>, сталкиваются с серьезными юридическими, репутационными и потребительскими рисками". По словам Псаки, это касается "не только Соединенных Штатов, но и Европы, и всего мира".

Президент США Джо Байден в декабре 2021 года подписал закон, направленный, как заявляют в Вашингтоне, на предотвращение принудительного труда в СУАР. Документ, который одобрили обе палаты Конгресса США, предусматривает введение ограничений на импорт товаров из СУАР и санкций в отношении физических лиц и организаций, несущих, по утверждению американской стороны, ответственность за использование "принудительного труда" в этом регионе Китая. Западные государства обвиняют КНР в создании сети исправительных лагерей, где якобы могут принудительно содержаться до 1 млн уйгуров, и использовании труда находящихся там людей.

Власти Китая ранее многократно опровергали утверждения о создании сети пенитенциарных учреждений в СУАР. Пекин осудил принятие в США указанного закона.