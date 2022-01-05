Пентагон: запуск ракеты КНДР не представлял непосредственной угрозы для США и союзников

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Американские военные считают, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты, он не представлял непосредственной угрозы для США или их союзников. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

"Мы осведомлены о запуске баллистической ракеты и проводим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами, - отмечается в сообщении. - Хотя, согласно нашим оценкам, произошедшее не представляет непосредственной угрозы для военных и территорий США, а также для наших союзников, данный запуск баллистической ракеты подчеркивает дестабилизирующее воздействие незаконной программы КНДР по разработке вооружений. Приверженность США обороне Республики Корея и Японии остается нерушимой".

Береговая охрана Японии сообщила, что ракета упала в среду в Японское море. Как отметил телеканал NHK, место падения, согласно предварительным оценкам, находится за пределами исключительной экономической зоны Японии. Последний раз КНДР проводила ракетные испытания в октябре прошлого года.