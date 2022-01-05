МИД Латвии призвал ЕС и НАТО готовиться к возможным гибридным действиям РФ против Украины

РИГА, 5 января. /ТАСС/. Евросоюз и НАТО должны более активно готовиться к возможному сценарию гибридного нападения России на Украину. С таким утверждением в среду выступил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Он сказал в эфире Латвийского телевидения, что намерен обратить внимание на необходимость более активной подготовки к угрозе возможных гибридных действий России в отношении Украины на предстоящих встречах высокого уровня - как на внеочередной встрече глав МИД НАТО 7 января, так и на запланированных в этом месяце встречах министров иностранных дел и обороны ЕС.

"Мы сейчас обсуждаем очень жесткие сценарии - полномасштабное вторжение в Украину, полномасштабные санкции экономического реагирования. Но необходимо учитывать, что возможны и другие сценарии - более мелкие операции, различные элементы гибридной войны, и я думаю, что как НАТО, так и ЕС должны поработать в этом направлении", - утверждает Ринкевичс.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

10 января начнутся российско-американские переговоры в Женеве, 12 января соберется Совет Россия - НАТО в Брюсселе, а 13 января состоится заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.