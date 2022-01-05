ХДС/ХСС вслед за другими партиями поддержали второй президентский срок Штайнмайера

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Германский партийный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) поддержит кандидатуру Франка-Вальтера Штайнмайера на голосовании по второму президентскому сроку. Об этом сообщило в среду агентство DPA.

ХДС/ХСС имеет вторую по силе фракцию в парламенте. Таким образом, голосование, которое пройдет 13 февраля, станет формальностью.

Ранее кандидатуру Штайнмайера поддержали имеющая большинство в Бундестаге Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), а также входящие в правящую коалицию Свободная демократическая партия (СвДП) и "зеленые".

Президента ФРГ выбирает специальный конституционный орган - Федеральное собрание. Он состоит из депутатов Бундестага и представителей федеральных земель.

Штайнмайер сменил в 2017 году на посту главы германского государства Йоахима Гаука.

Полномочия президента

Президент является высшим государственным лицом в ФРГ, но выполняет при этом преимущественно представительские функции. Внешняя и внутренняя политика находятся в ведении правительства во главе с канцлером. Президент представляет государство на международной арене, заключает от имени Германии договоры с другими странами, обладает правом помилования.

Он участвует в формировании правительства, предлагая Бундестагу кандидатуру на пост федерального канцлера (после консультаций с руководством партийных фракций он выдвигает кандидатуру от крупнейшей фракции), по предложению канцлера назначает и освобождает от обязанностей министров. В исключительных случаях имеет право досрочно распустить парламент и назначить новые выборы.

Глава государства в ФРГ подписывает законы после того, как их принимает Бундестаг и одобряет Бундесрат (палата представителей федеральных земель). Глава государства контролирует соответствие закона конституции и может отказаться его подписать, отправив на доработку.