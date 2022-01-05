В Белоруссии предлагают создать единый мемориал памяти жертв геноцида в годы войны

МИНСК, 5 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед направил в правительство предложения по увековечению памяти жертв геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщило в среду управление по взаимодействию со СМИ Генпрокуратуры страны.

"Проработка этого вопроса была начата в июле 2021 года, Генпрокуратура информировала правительство о необходимости принятия мер по сохранению исторической памяти зверств нацистских преступников на территории Беларуси", - отмечается в сообщении ведомства на его сайте.

По информации управления Генпрокуратуры, в рамках реализации госпрограммы по "Увековечению памяти о погибших при защите Отечества" на 2021-2025 годы правительству предлагается рассмотреть вопрос о создании единого мемориального комплекса жертв геноцида в годы Великой Отечественной войны и посвященного им отличительного памятного знака единого образца. Также внесено предложение о создании комиссии, которая займется вопросами, касающимися "определения памятных укрупненных мест захоронений останков жертв геноцида белорусского народа и организации работы по сохранности мест обнаружения останков, их перезахоронению и погребению с соблюдением ритуалов и отданием необходимых почестей", отметили в Генпрокуратуре. Также, по ее информации, предложено предусмотреть внесение сведений о жертвах геноцида в "Книгу Памяти Республики Беларусь".

В ведомстве проинформировали, что в этом году Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны для экспонирования в населенных пунктах Белоруссии запланировал создать передвижную временную экспозицию "Геноцид белорусского народа", основу которой составят собственные, а также представленные Генпрокуратурой материалы.

В апреле 2021 года Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Ведомство планирует поставить в рамках международных договоров вопрос о выдаче ряда преступников, которые еще живы, и уже запросила у России, Германии и других стран правовую помощь в расследовании этого дела. Швед ранее сообщил, что более 400 фашистов, связанных с геноцидом белорусского народа в годы войны, живут в 17 странах. В декабре минувшего года парламентом Белоруссии принят закон о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.