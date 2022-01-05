Франция считает диалог с РФ полезным для укрепления стратегической стабильности в Европе

ПАРИЖ, 5 января. /ТАСС/. Франция считает диалог с Россией полезным и необходимым для укрепления стратегической стабильности на Европейском континенте. Об этом в среду заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Требовательный диалог с Россией на основе принципов, отвечающих нашим коллективным интересам, полезен и необходим для укрепления стратегической стабильности в Европе", - указал министр, заявление которого поступило в парижское бюро ТАСС.

Франция призывает к тесной координации между европейскими странами в преддверии переговоров с Россией на будущей неделе, указал Жан-Ив Ле Дриан.

"Всеобъемлющая координация между европейцами особенно важна в преддверии дискуссий с Россией, которые планируются на будущей неделе в различных форматах", - указал министр в распространенном заявлении.