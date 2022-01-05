Глава МИД Швеции призвала военных в Судане к сдержанности

СТОКГОЛЬМ, 5 января. /ТАСС/. Глава МИД Швеции Анн Линде в среду призвала военных в Судане проявлять сдержанность и не применять насилие против протестующих.

"Швеция будет и впредь поддерживать демократические чаяния суданского народа. Путь вперед - это незамедлительный, полностью инклюзивный диалог, который ведет Судан при содействии международного сообщества. Мы призываем военных проявлять сдержанность и не применять насилие против протестующих", - написала она в "Твиттере".

2 января, по сообщениям телеканала "Аль-Арабия", недавно назначенный главой правительства Судана Абдалла Хамдук объявил об отставке. Он пояснил, что его решение во многом обусловлено непрекращающимися протестами и направлено на то, чтобы вернуть доверие народа и дать другим возможность построить и сохранить страну после того, как его собственные усилия в этом направлении зашли в тупик.

В ночь на 25 октября 2021 года Хамдук был арестован военными вместе с группой министров, чиновников и партийных лидеров. Лидер военных генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан распустил правительство, ввел в стране чрезвычайное положение, приостановив действие ряда статей конституционной декларации и создав новый высший орган власти - Суверенный совет Судана. Позднее Хамдук был отпущен, но, как пояснил аль-Бурхан, из соображений безопасности некоторое время находился в доме руководителя страны в качестве гостя. Произошедшие события армия считает не военным переворотом, а оперативным вмешательством во избежание гражданской войны.