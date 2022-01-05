Кабмин Литвы считает возможным отменить чрезвычайное положение на границе с Белоруссией

ВИЛЬНЮС, 5 января. /ТАСС/. Правительство Литвы склоняется к отмене режима чрезвычайного положения на литовско-белорусской границе. Об этом в среду заявила журналистам премьер-министр Ингрида Шимоните.

"Скорее всего, предложения или просьбы о продлении чрезвычайного положения [от кабинета министров парламенту] не будет", - сказала она.

Премьер сослалась на букву закона, который не предусматривает продления чрезвычайного положения. "Такой режим не продлевается, а вводится каждый раз заново", - отметила она. Тем не менее ранее Сейм (парламент) именно продлевал чрезвычайное положение, которое может быть введено на один месяц. В связи с обострением ситуации с нелегальной миграцией оно вступило в силу 10 ноября 2021 года и действовало все это время, а завершается 15 января. "Мы не исключаем, что при необходимости можно будет вернуть чрезвычайное положение", - сказала Шимоните.

Глава МВД Агне Билотайте заявила в среду, что ведомство будет просить правительство сохранить режим чрезвычайного положения. Президент Гитанас Науседа во вторник высказался за его отмену.

Данный режим действует в пограничной зоне и на расстоянии 5 км от нее вглубь территории Литвы, а также в местах размещения нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, проникших в республику через Белоруссию. В районы действия чрезвычайного положения въезд возможен только по специальным пропускам (не касается местных жителей), запрещено проведение собраний. Нелегальные мигранты в центрах приема не могут пользоваться средствами электронной связи и интернетом, исключение сделано для обращений в официальные инстанции.