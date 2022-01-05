Кулеба: Украина и Евросоюз нацелены на стабилизацию в Донбассе дипломатическим путем

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Украина и Евросоюз нацелены на то, чтобы ситуация в Донбассе стабилизировалась дипломатическим путем. Об этом в среду сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на брифинге с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"Перед ЕС и Украиной одна задача - дипломатическими методами содействовать деэскалации [в Донбассе]", - сказал министр.

Он добавил, что Боррель во время посещения линии соприкосновения на востоке Украины "получил детальную информацию от руководства силовой операции в Донбассе".