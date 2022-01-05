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Первый замгоссекретаря США обсудила с главой МИД Грузии ситуацию вокруг Украины

Замгоссекретаря и министр иностранных дел подчеркнули необходимость отстаивать право суверенных государств на выбор собственных механизмов обеспечения безопасности

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман обсудила в среду с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани ситуацию вокруг Украины и безопасность в Европе. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Замгоссекретаря Шерман и министр иностранных дел Залкалиани подчеркнули необходимость отстаивать право суверенных государств на выбор собственных механизмов обеспечения безопасности и поддержали суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии, а также обсудили пути укрепления мира и безопасности в Европе", - сказал дипломат.

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УкраинаСШАГрузия
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