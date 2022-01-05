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Sky: в Йемене в авиаударах погибли лидеры хуситов

В числе погибших - назначенный хуситами губернатор провинции Лахдж Ахмед Джриб, а также замгубернатора Шабвы Ахмед аль-Хамза

КАИР, 5 января. /ТАСС/. Несколько лидеров мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) были убиты или получили ранения в результате ударов аравийской коалиции в центральной части Йемена. Об этом сообщает в среду телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники.

По их данным, представители руководства мятежников стали целью "военной операции", когда находились в провинции Шабва. В числе погибших - назначенный хуситами губернатор провинции Лахдж Ахмед Джриб, а также замгубернатора Шабвы Ахмед аль-Хамза.

В свою очередь, как передает в среду новостной портал Habar, лидеры "Ансар Аллах" собрались на встречу в Шабве во вторник вечером, после чего по ним был нанесен удар с воздуха. По имеющейся информации, тяжелые ранения получил принимавший в ней участие и также поставленный хуситами на пост губернатора еще одной йеменской провинции Эль-Махра Али аль-Фараджи. Он доставлен для оказания медицинской помощи в столицу страны Сану.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

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