На Украине определили суд для рассмотрения дел против Аксенова и Поклонской

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении главы Крыма Сергея Аксенова и бывшего прокурора республики, посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской будет рассматривать Деснянский районный суд Киева. Об этом в среду сказано в сообщении Киевского апелляционного суда.

"5 января определением коллегии судей <...> обвинительный акт направлен в Деснянский районный суд Киева", - отметили в суде. Аксенова, Поклонскую и еще шесть фигурантов обвиняют в "государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти в составе преступной организации".

По версии украинского следствия, обвиняемые в феврале и марте 2014 года якобы создали на территории Крыма "преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины", "активно участвовали в ее деятельности", "оказали содействие РФ в проведении подрывной деятельности против Украины", "приняли участие в образовании оккупационных органов, непосредственно возглавили их и руководили ими".

30 ноября суд Киева разрешил задержать Аксенова, 7 декабря аналогичное решение принято было в отношении Поклонской. Однако такие решения на практике носят формальный характер, так как непосредственное задержание подозреваемых невозможно по причине отсутствия на Украине.