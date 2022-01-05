Кабмин Литвы обсудит угрозы нацбезопасности от транзита белорусских удобрений 13 января

ВИЛЬНЮС, 5 января. /ТАСС/. Правительство Литвы рассмотрит вопрос об угрозах национальной безопасности, которые могут исходить от транзита через балтийскую республику белорусских калийных удобрений вопреки санкциям США, на следующей неделе. Об этом в среду заявила журналистам премьер-министр Ингрида Шимоните.

"Правительство рассмотрит выводы комиссии (координационной комиссии по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности - прим. ТАСС) и примет по ним решение 13 января", - сообщила она.

Решение координационной комиссии утверждает или может с ним не согласиться правительство балтийской республики. 21 декабря комиссия решила, что соглашение госкомпании Lietuvos geležinkeliai ("Железные дороги Литвы") с производителя калийных минеральных удобрений ОАО "Беларуськалий" не отвечает интересам национальной безопасности.

Несмотря на введенные 8 декабря Вашингтоном санкции против ОАО "Беларуськалий", транзит его продукции через Литву остановлен не был. Как пояснили в госкомпании, предприятие получило от белорусских заказчиков аванс в виде предоплаты за транзит, поэтому в одностороннем порядке прекратить перевозку удобрений в Клайпедский морской порт не может.

Договор с ОАО "Беларуськалий" подписан в 2018 году и действителен до 2023 года. Он предусматривает железнодорожный транзит и погрузку в порту 11 млн тонн белорусских удобрений в год.