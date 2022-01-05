"Азербайджанские авиалинии" отменили рейсы в Алма-Ату в связи с ситуацией в Казахстане

"AZAL отменяет рейсы в Алма-Ату. Данное решение было принято в связи с событиями, происходящими в Казахстане", - уточнили в компании.

По данным пресс-службы, всем пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы по маршруту Баку - Алма-Ата и обратно, будут полностью возвращены деньги либо предложено бесплатное перебронирование. Рейс из Баку в Алма-Ату выполнялся AZAL еженедельно по пятницам, в обратном направлении - по субботам.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), где жители митинговали против высоких цен на топливо. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алма-Ате (юго-восток), где для разгона толпы полиция применила светошумовые гранаты, а также в других городах, в частности в Атырау, Актобе (запад), Уральске (северо-запад), Таразе, Шымкенте и Кызылорде (юг), Караганде (северо-восток) и даже в Нур-Султане. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. 5 января глава государства отправил в отставку правительство. Его члены продолжают исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабмина.

В последние часы протестующие ворвались в здание администрации Алма-Аты. В нем и в расположенном неподалеку здании городской прокуратуры начались пожары. Протестующие также прорвались на территорию алма-атинской резиденции главы Казахстана.