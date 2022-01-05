{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Казахстане

ЕС призвал к мирному урегулированию в Казахстане путем диалога

В Евросоюзе призвали все стороны действовать ответственно и сдержанно и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации насилия

БРЮССЕЛЬ, 5 января. /ТАСС/. Евросоюз призывает стороны в Казахстане к мирному урегулированию ситуации путем диалога. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в среду в Брюсселе.

На эту тему
Протесты в Казахстане. Онлайн
Протесты в Казахстане. Онлайн

"Евросоюз призывает к мирному урегулированию ситуации путем всестороннего диалога со всеми заинтересованными сторонами и уважения основных прав граждан", - отмечается в нем.

ЕС также призывает стороны "действовать ответственно и сдержанно и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации насилия". "Признавая право на мирные демонстрации, Евросоюз ожидает, что они останутся ненасильственными и не будет подстрекательства к насилию. Евросоюз также призывает власти уважать основополагающее право на мирный протест и соразмерность в применении силы при защите своих законных интересов безопасности и выполнять свои международные обязательства", - говорится в документе.

Теги
КазахстанПротесты в Казахстане
Обвиняемый в шпионаже на РФ депутат Сейма Латвии вышел на свободу под залог в €30 тыс.
Неизвестно, применит ли прокурор в отношении Яниса Адамсонса после его освобождения какие-либо дополнительные меры
Обвиняемый в шпионаже на РФ депутат Сейма Латвии вышел на свободу под залог в €30 тыс.
Читать полностью