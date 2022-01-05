ЕС призвал к мирному урегулированию в Казахстане путем диалога

БРЮССЕЛЬ, 5 января. /ТАСС/. Евросоюз призывает стороны в Казахстане к мирному урегулированию ситуации путем диалога. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в среду в Брюсселе.

"Евросоюз призывает к мирному урегулированию ситуации путем всестороннего диалога со всеми заинтересованными сторонами и уважения основных прав граждан", - отмечается в нем.

ЕС также призывает стороны "действовать ответственно и сдержанно и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации насилия". "Признавая право на мирные демонстрации, Евросоюз ожидает, что они останутся ненасильственными и не будет подстрекательства к насилию. Евросоюз также призывает власти уважать основополагающее право на мирный протест и соразмерность в применении силы при защите своих законных интересов безопасности и выполнять свои международные обязательства", - говорится в документе.