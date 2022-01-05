Госдеп заявил, что США добиваются мирного урегулирования и свободных выборов в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты добиваются мирного урегулирования кризиса в Венесуэле и проведения в этой южноамериканской республике свободных президентских и парламентских выборов. С таким заявлением выступил в среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кевин О'Райли.

"Мы продолжаем поддерживать переговоры, начавшиеся в прошлом году в Мехико. Мы хотим мирного урегулирования, обеспеченного путем переговоров между венесуэльцами и ведущего к свободным и справедливым президентским и парламентским выборам", - сказал на онлайн-семинаре в Атлантическом совете сотрудник внешнеполитического ведомства США. "Г-ну Мадуро (президенту Венесуэлы Николасу Мадуро - прим. ТАСС) необходимо вернуться за стол [переговоров] и сделать это добросовестным образом на благо венесуэльского народа", - убежден О'Райли.

При этом он предупредил, что Вашингтон намерен продолжать использовать механизмы санкций для оказания дальнейшего нажима на власти в Каракасе. "И мы продолжим применять доступные нам дипломатические и экономические инструменты. И мы продолжим работать с другими членами мирового сообщества и с добросовестно настроенными венесуэльцами, находящимися внутри Венесуэлы и за рубежом, добиваясь перемен, добиваясь освобождения всех несправедливо задержанных по политическим причинам, свободы прессы, независимости политических партий, уважения всеобщих прав человека, прекращения нарушений прав человека", - подчеркнул американский дипломат.

Правительство и оппозиция Венесуэлы начали в августе 2021 года в Мексике переговоры при посредничестве Норвегии. В ходе первого раунда стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к диалогу. Позднее Мадуро заявил об отказе от дальнейших переговоров с оппозицией до тех пор, пока США не ответят за похищение гражданина Венесуэлы Алекса Сааба. Он был задержан в Кабо-Верде и экстрадирован в США. Американская сторона утверждает, что Сааб занимался отмыванием бюджетных средств Венесуэлы через структуры в США. Каракас выразил протест по поводу его ареста, указав, что Сааб имел дипломатический паспорт и обладал статусом специального посланника.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции страны Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.