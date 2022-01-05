ООН призывает КНДР к переговорам по денуклеаризации Корейского полуострова

ООН, 5 января. /ТАСС/. ООН призывает КНДР на фоне запуска баллистической ракеты к возобновлению переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН в курсе сообщений об этом запуске. Он вновь подтверждает призыв к КНДР возобновить переговоры с другими заинтересованными сторонами, а также то, что дипломатическое взаимодействие и переговоры остаются единственным путем к достижению устойчивого мира, полной и проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова", - отметил Дюжаррик.

В среду КНДР запустила предположительно баллистическую ракету с наземной установки в сторону Японского моря. Место падения, согласно предварительным оценкам, находится за пределами исключительной экономической зоны Японии. На данный момент нет точных данных о месте падения, высоте полета ракеты и других подробностях. Последний раз КНДР проводила испытания баллистической ракеты в октябре прошлого года.