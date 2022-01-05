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Блинкен: сложно представить запуск "Северного потока - 2", если РФ вторгнется на Украину

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ему сложно представить себе начало эксплуатации трубопровода Nord Stream 2 ("Северный поток - 2") в случае якобы возможного вторжения России на Украину.

"В настоящее время газ по этому трубопроводу не поступает. И если Россия возобновит свою агрессию в отношении Украины, то, конечно, будет сложно представить, как газ будет поступать по нему в будущем", - сказал шеф американской дипломатии в среду на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок по итогам их переговоров в Госдепартаменте.

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