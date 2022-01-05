Глава МИД ФРГ: Берлин продолжит выступать за диалог ради решения кризиса на Украине

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Германия продолжит выступать за диалог для урегулирования кризиса на Украине, у политического решения ситуации нет альтернативы. Об этом заявила в среду глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Вашингтоне после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Единственный выход из [украинского] кризиса - [это] диалог", - сказала она. "Германия всегда пыталась искать диалог в нормандском формате", - добавила Бербок. "Нет альтернативы политическому решению", - добавила министр.

"Любые действия со стороны России будут иметь цену, - утверждала она. - Нарушение суверенитета [Украины] будет иметь серьезные последствия".