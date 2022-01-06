МВД Казахстана: в ходе беспорядков восемь правоохранителей погибли и более 300 ранены

НУР-СУЛТАН, 6 января. /ТАСС/. Восемь сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии Казахстана погибли, еще 317 получили ранения в результате беспорядков в ряде регионов страны. Об этом в среду сообщил портал zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

В ведомстве также заявили, что акты вандализма и мародерства организованы провокаторами, и призвали граждан не поддаваться на их провокации.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), где жители митинговали против высоких цен на топливо. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алма-Ате (юго-восток), где для разгона толпы полиция применила светошумовые гранаты, а также в других городах, в частности в Атырау, Актобе (запад), Уральске (северо-запад), Таразе, Шымкенте и Кызылорде (юг), Караганде (северо-восток) и даже в Нур-Султане. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане, затем режим ЧП был введен на всей территории страны. 5 января глава государства отправил в отставку правительство. Его члены продолжают исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабмина.