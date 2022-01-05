Апелляционный суд Киева вернул в суд первой инстанции жалобу Януковича и дело о госизмене

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд вернул в Оболонский районный суд столицы уголовное дело вместе с апелляционной жалобой осужденного экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщила в среду пресс-служба Киевского апелляционного суда.

"Определением коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда от 5 января 2022 года уголовное производство (дело) вместе с апелляционной жалобой осужденного В. Ф. Януковича на приговор Оболонского районного суда города Киева от 24 января 2019 возвращено в Оболонский районный суд для выполнения требований ч. 3 ст. 400 Уголовного процессуального кодекса", - говорится в сообщении.

Часть 3 ст. 400 УПК ("Последствия подачи апелляционной жалобы") предусматривает, что если апелляционная жалоба подана обвиняемым, в отношении которого суд вынес приговор по процедуре специального судебного производства, то суд возобновляет сроки при условии предоставления обвиняемым подтверждения наличия уважительных причин и направляет жалобу вместе с материалами уголовного производства в суд апелляционной инстанции. Это определение апелляционного суда имеет процессуальный характер, поскольку Верховный суд Украины подтвердил приговор Оболонского райсуда и апелляционного суда по делу о госизмене.

6 декабря 2021 года Верховный суд Украины оставил в силе приговор судов первой и апелляционной инстанций по делу о госизмене Януковича, которого приговорили к 13 годам лишения свободы.