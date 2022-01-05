ООН не располагает данными о контактах генсека с президентом Казахстана

ООН, 5 января. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций в данный момент не располагает информацией о каких-либо контактах генерального секретаря Антониу Гутерриша с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Я не в курсе того, чтобы генеральный секретарь ООН разговаривал [с президентом Казахстана]", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос, проводились ли консультации между ООН и руководством республики.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), где жители митинговали против высоких цен на топливо. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алма-Ате (юго-восток), где для разгона толпы полиция применила светошумовые гранаты, а также в других городах, в частности в Атырау, Актобе (запад), Уральске (северо-запад), Таразе, Шымкенте и Кызылорде (юг), Караганде (северо-восток) и Нур-Султане. Токаев ввел режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. 5 января глава государства отправил в отставку правительство. Его члены продолжают исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабмина.