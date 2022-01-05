СМИ: Турция поставила Украине систему боевого управления для военных кораблей

АНКАРА, 5 января. /ТАСС/. Турция экспортировала разработанную турецкой компанией Havelsan систему боевого управления ADVENT SYS для военных кораблей в ряд стран, включая Украину. Об этом сообщила в среду турецкая газета Aydinlik со ссылкой на свои источники.

По их данным, сначала эта система была экспортирована в Пакистан, а затем на Украину и в Индонезию. Однако газета не уточняет, когда был заключен контракт и когда системы были поставлены в указанные страны.

По утверждениям Havelsan, ADVENT SYS - это эффективная система боевого управления, открытая для технологических разработок, масштабируемая, безопасная и дающая возможность для сетевой поддержки плавучих, водолазных, летающих и наземных платформ.