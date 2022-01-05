Блинкен заявил, что ряд вопросов по безопасности с РФ можно решить сравнительно быстро

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что ряд поднятых Россией вопросов в сфере безопасности можно решить сравнительно быстро с целью обеспечения деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок по итогам их переговоров в Госдепартаменте.

"Я считаю, что если Россия серьезно настроена на следование дипломатическому пути и деэскалации, то есть вопросы [по безопасности], которые все мы можем решить сравнительно быстро с целью укрепить доверие и снизить некоторую имеющуюся у нас обеспокоенность. Есть также вопросы, которые могут быть вынесены на обсуждение и на решение которых потребуется определенное время", - отметил шеф американской дипломатии. В пример он привел вопросы контроля над вооружениями, по которым "нельзя достичь договоренностей за недели".

"Поэтому главный вопрос заключается в том, серьезно ли Россия настроена на дипломатию, серьезно ли она настроена на деэскалацию. Важно, чтобы мы начали эти переговоры. Я думаю, если они будут плодотворными, если они продемонстрируют реальный прогресс, это потребует деэскалации. Очень трудно добиться реального прогресса в любой из этих областей в атмосфере эскалации и угроз, когда к голове Украины приставлен пистолет", - утверждал госсекретарь.

Он напомнил, что на следующей неделе будут обсуждаться вопросы безопасности, поднятые как Москвой, так и Вашингтоном при участии Европы. "И это основа, на которой мы работаем и будем работать", - отметил руководитель Госдепартамента.

"Мы вместе с нашими союзниками и партнерами в Европе полностью привержены следованию дипломатическому пути и деэскалации так же, как мы привержены отстаиванию принципов, которые находятся под угрозой, и суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", - сказал Блинкен.

О гарантиях безопасности

МИД РФ 17 декабря распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. Россию на консультациях будет представлять заместитель главы МИД Сергей Рябков.

10 января начнутся российско-американские переговоры в Женеве, 12 января соберется Совет Россия - НАТО в Брюсселе, а 13 января состоится заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене.