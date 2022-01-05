США поддерживают работу ФРГ и Франции в "нормандском формате"

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты решительно поддерживают работу ФРГ и Франции в "нормандском формате", будут в предстоящие месяцы содействовать ей. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок по итогам их переговоров в Госдепартаменте.

Говоря о минских соглашениях, шеф американской дипломатии отметил: "Есть много шагов, разработанных много лет назад, которые, если бы они были сделаны, позволили бы решить эту проблему мирным путем и восстановить суверенитет на востоке Украины". "Мы решительно поддерживаем этот процесс. Мы поддерживаем работу, которую Германия и Франция пытаются провести, чтобы сблизить Украину и Россию для продвижения [минского процесса]. И мы сделаем все возможное, чтобы способствовать этому в ближайшие недели и месяцы", - добавил Блинкен.

Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.

"Нормандский формат" существует с июня 2014 года. Тогда во время празднования 70-летия с момента высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялись пять встреч на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже.

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак проведет 6 января в Москве встречу с коллегами по "нормандскому формату" из ФРГ и Франции.