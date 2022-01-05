Вашингтон уверен, что тесные связи США и ФРГ сохранятся при канцлере Шольце

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Американская администрация уверена в том, что связи Вашингтона и Берлина будут оставаться тесными и при новом канцлере Германии Олафе Шольце. Об этом заявил в среду на совместной с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок пресс-конференции по итогам переговоров в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы знаем, что тесные отношения между Германией и Соединенными Штатами будут сохраняться при канцлере Шольце и его команде. И мы на это рассчитываем, поскольку данное партнерство является незаменимым", - сказал шеф американской дипломатии.

"Вместе мы поддерживаем и укрепляем безопасность друг друга, защищаем разделяемые демократические ценности во всем мире, и наши страны сотрудничают, консультируются, вырабатывают стратегии, координируют [действия] практически по всем крупным вопросам, влияющим на жизни наших народов - ковиду, климату, технологиям, инновациям, торговле и инвестициям", - отметил Блинкен.