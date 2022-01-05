Блинкен: США и союзники готовы ввести санкции против России при обострении вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Готовность применить в отношении России серьезные экономические санкции при обострении ситуации вокруг Украины - это общая позиция Запада, а не только Соединенных Штатов. С таким утверждением выступил в среду на совместной с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок пресс-конференции по итогам переговоров в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы неоднократно ясно давали понять, с чем столкнется Россия, если она возобновит эту агрессию [против Украины]. Мы ясно дали понять, что ответим серьезными экономическими мерами, в том числе мерами, которые не использовали в прошлом в связи с предыдущими случаями российской агрессии. Это приведет к очень значительным издержкам для экономики и финансовой системы России. <...> И это не только позиция США и Германии. Это коллективная позиция многих стран - союзников и партнеров, которые объединяются в различных структурах", - сказал шеф американской дипломатии.

Согласно изложенной им информации, западные государства в деталях обсуждали возможные новые рестрикции против России, тесно координируя действия на этом направлении. "За последние недели мы очень тесно работали в двустороннем формате со странами-партнерами, напрямую с Европейским союзом, чтобы в мельчайших подробностях обсудить, что будут представлять собой данные санкции, что они будут предусматривать", - заверил Блинкен.

Он отказался уточнить, в чем конкретно могут заключаться такие ограничительные меры. "Телеграфировать о них публично я не буду. Но могу с высокой долей уверенности сказать, что проделан уже огромный объем работы, есть очень мощная координация [действий] и сотрудничество, а также очень прочная договоренность относительно мер, которые будут приняты в случае возобновления Россией агрессии в отношении Украины", - отметил глава внешнеполитического ведомства США.

При этом Блинкен подчеркнул, что Запад предпочел бы не применять новые санкции в отношении России, а увидеть деэскалацию напряженности вокруг Украины. "Решительное предпочтение всех нас заключалось бы в том, чтобы увидеть движение вперед по пути дипломатии и деэскалации", - заявил госсекретарь США. Однако, по его версии, это в значительной степени зависит от того, "что решит предпринять Россия". "Мы готовы к обоим вариантам [дальнейшего развития событий]", - заверил Блинкен.

Военная помощь Киеву

Кроме того, госсекретарь вновь подтвердил намерение Вашингтона увеличить объемы военной помощи Киеву в случае эскалации напряженности вокруг Украины.

"Что касается помощи Украине в сфере безопасности. <...> Мы регулярно оцениваем помощь, которая была бы необходимой и полезной Украине для самообороны. И мы продолжим поставлять [военную] технику и снаряжение Украине в предстоящие недели и месяцы через ряд механизмов <...>. Президент [США Джо] Байден [ранее] заявил президенту [России Владимиру] Путину, что если России пойдет на дальнейшее вторжение на Украину, то мы (американские власти - прим. ТАСС) предоставим украинцам дополнительную военную технику - сверх того, что уже поставляем", - заявил Блинкен. По его мнению, такие поставки осуществляются "из-за угрозы, которую Россия представляет Украине".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.