Кабмин Украины решил поднять зарплаты полицейским после их угроз начать акции протеста

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Правительство Украины выделило финансирование с целью поэтапного повышения заработных плат сотрудникам полиции, первые выплаты произведут в конце января. Решение было принято на фоне угроз полицейских руководству МВД акциями протеста в связи с невыплатой надбавок к зарплате.

"Кабинет министров Украины выделил деньги для поэтапного повышения денежного довольствия полицейским с этого месяца. Первую повышенную зарплату они получат уже в конце января", - написал в среду в Facebook глава Национальной полиции страны Игорь Клименко.

Он уточнил, что в первую очередь зарплаты вырастут у патрульных, спецназовцев и полицейских, которые несут службу в зоне Операции Объединенных сил (зоне силовой операции в Донбассе - прим. ТАСС). Дальнейшее повышение ожидается, по его словам, в апреле. "Руководители Нацполиции, структурных и территориальных подразделений повышения зарплат не получат", - подчеркнул Клименко.

В то же время повышение зарплат полицейским он назвал "сверхсложным вопросом" и "сверхбольшой нагрузкой на бюджет". Однако Клименко заверил, что повышение будет. Поясняя причины невыплаты в 2021 году 13-й зарплаты, Клименко сообщил, что деньги на это не были заложены в госбюджет.

Угроза протестов

Во вторник полицейские Украины пригрозили руководству МВД акциями протеста, а в некоторых регионах уже начались "тихие забастовки" среди патрульных - они выезжают только на экстренные вызовы. Об этом сообщало украинское издание "Страна". По его данным, правительство обещало выплачивать полицейским надбавки за работу в условиях угрозы заражения коронавирусом еще в самом начале эпидемии. В 2020 году кабмин выделил на эти цели 2,7 млрд гривен (около $100 млн), а в 2021 году - 800 млн гривен (более $29 млн). Однако большинство полицейских обещанные надбавки получили лишь в начале 2021 года. Особенно это касается рядового и среднего командного состава. Как указывает издание, речь идет о почти 50-процентной надбавке, при этом зарплата украинских полицейских составляет от 10 до 14 тыс. гривен (от $370 до $512), что ниже средней зарплаты по стране.

Кроме ковидных надбавок, полицейские не получили и ожидаемой перед Новым годом так называемой 13-й зарплаты - ежегодной доплаты на оздоровление и за особые условия труда. По информации издания, в рядах сотрудников полиции растет возмущение в связи со сложившейся ситуацией. Массовые увольнения и подготовка правоохранительных органов к "тихой забастовке" происходят по всей стране. Как поясняет "Страна", "тихая забастовка" заключается в игнорировании бытовых правонарушений и нарушений ПДД, которые не окончились гибелью людей.

Вопрос о повышении зарплаты полицейским был основным в начале реформы МВД в 2015 году: ее обещали поднять до $1 тыс. в месяц. Однако обещания выполнены не были. Требование повысить зарплату полицейским в реестре электронных петиций президенту Украины подписали уже более 26,8 тыс. человек. Так как она преодолела отметку в 25 тыс. подписантов, теперь ее должен рассмотреть глава государства. Во вторник на фоне происходящего заявил об отставке директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.