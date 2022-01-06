Экс-премьер Словакии раскритиковал проект соглашения о сотрудничестве в обороне с США

ПРАГА, 5 января. /ТАСС/. Экс-премьер Словакии и лидер социал-демократов страны Роберт Фицо раскритиковал подготовленный национальным Минобороны проект соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между республикой и США. Слова политика привело в среду Словацкое радио.

"Соглашение [в том виде, который предусматривает проект - прим. ТАСС] будет носить приоритетный характер по отношению к словацким законам. Его формулировки противоречат концепции суверенитета независимого государства", - отметил политик. Он подчеркнул, что предлагаемый документ не выгоден для республики и предоставляет Вашингтону возможность разместить на словацкой территории американских военнослужащих не менее чем на 10 лет. Фицо порекомендует социал-демократам в словацком парламенте не поддерживать данное соглашение с США.

Генеральная прокуратура Словакии в процессе межведомственного согласования отвергла проект соглашения о сотрудничестве в сфере обороны с США. У нее возникло 35 принципиальных возражений по данному документу. Против его заключения выступает влиятельная Словацкая национальная партия, указывающая на угрозу для государственного суверенитета в случае размещения иностранных войск в республике.

Одним из активных сторонников заключения соглашения является министр обороны Словакии Ярослав Надь. Его ведомство, как он проинформировал, учтет возражения генпрокуратуры и внесет соответствующие поправки в документ, который затем вновь должен пройти экспертизу в государственных инстанциях республики.

Американские ВС, в случае заключения соглашения между Братиславой и Вашингтоном, смогут использовать словацкие авиабазы Малацки-Кухиня (запад республики) и Слиач (центральная часть страны). Также соглашение разрешает США использовать другие военные объекты в стране. При этом словацкая армия сможет получать финансирование из США. Документ предполагается заключить сроком на 10 лет с возможностью автоматического продления.