Госсекретарь США обсудил с главой МИД Израиля Украину, Россию и Иран

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в среду обсудили по телефону вопросы, касающиеся России, Украины, а также Ирана. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили ряд региональных и глобальных проблем, включая опасность дальнейшей российской агрессии в отношении Украины и вызовы со стороны Ирана. Госсекретарь Блинкен подтвердил непоколебимую приверженность администрации обеспечению безопасности Израиля", - отмечается в документе.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.